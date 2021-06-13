Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 08:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özelleştirme İdaresi, 10 ildeki 32 taşınmazı satışa çıkardı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 10 ilde bulunan 32 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), yatırımcılarla ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale ve Malatya'da bulunan bazı taşınmazlara ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.
Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.
Etiketler: Özelleştirme Hazine ve Maliye Bakanlığı
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