Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), yatırımcılarla ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale ve Malatya'da bulunan bazı taşınmazlara ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.

Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.