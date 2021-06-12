Dünya genelinde para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamalarını etkilemeye devam ediyor.

Hafta içinde ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5 artarak beklentileri geride bırakırken, alt kalemler enflasyonun geçici olduğu söylemlerini destekledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizinde değişikliğe gitmezken, varlık alımlarının hızının piyasaların ihtiyacına uygun şekilde yılın ilk aylarına göre önemli şekilde artabileceği bildirildi.

Analistler, bu gelişmelere karşın enflasyona ilişkin devam eden endişelerin pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Hafta içinde Dünya Bankası'nın küresel büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 5,6'ya çıkarması ise küresel pay piyasalarını destekleyen unsurlardan oldu.

Öte yandan, 11-16 Haziran tarihlerinde Avrupa'da yapılacak 4 önemli zirve varlık fiyatlarını etkileyebilir.

Analistler, G7, NATO, ABD ve Avrupa Birliği zirvesi ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmelerden çıkacak sonuçların yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Devam eden belirsizliklerle ABD'nin 10 yıllık tahviline talebin arttığı gözlemlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bu gelişmelerle yüzde 1,43 ile 3 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından yüzde 1,46'ya yükselse de haftayı 9 baz puan düşüşle tamamladı.

Dolar endeksi bu gelişmelerle yükseliş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak yüzde 0,5 artışla 90,6 seviyesine çıktı.

Altının ons fiyatı ise artan tahvil talebi ve yükselen dolar endeksine paralel değer kaybederek haftayı yüzde 0,8 düşüşle 1.877 dolardan tamamladı.

Emtia fiyatları bu hafta dalgalı bir seyir izlemesine karşın haftayı değer kazancıyla tamamlamayı başardı. Bakırın libresi hafta içinde 4,41 dolarla 26 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti ve haftalık bazda yüzde 0,5 değer kazanarak 4,53 dolara çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı yükseliş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşırken, hafta içinde ABD'nin İranlı bir yetkiliye uyguladığı yaptırımı kaldırdığını duyurması Brent petrolün varil fiyatında dalgalanmalara sebep oldu. Söz konusu haberle 70,6 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükseldi ve haftayı yüzde 1,5 artışla 72,55 dolardan kapattı.

Kripto para piyasalarında da dalgalı bir seyrin izlendiği haftada, Bitcoin 31 bin dolara kadar gerilemesine karşın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 38 bin 500 dolara kadar yükselmesinin ardından 37 bin dolar seviyesinde dengelendi.

New York borsası karışık seyretti

Bu hafta ABD gündeminin odağında TÜFE verileri bulunurken, gelecek hafta Fed'in FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı, toplantının karar metni, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar ve ABD Başkanı Biden'ın Avrupa'daki görüşmelerinden gelecek haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in politika faizini yüzde 0,00 ile 0,25 arasında sabit tutması ve varlık alımında değişikliğe gitmesi beklenmezken, toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda ipuçları aranacak.

Analistler, beklentileri geride bırakan enflasyon verisinin piyasalardaki belirsizlikleri artırdığını kaydederek, Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin yönlendirmelerinin öneminin oldukça arttığını ifade etti.

Karar metninde Fed'in varlık alımlarına ilişkin yönlendirmesine dair ipuçlarının aranacağını bildiren analistler, varlık alımlarının azaltılması yönündeki vurgulamaların oynaklığın artabileceğini bildirdi.

ABD'de hafta içinde dış ticaret açığı 68,9 milyar dolara gerilerken, Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni 86,4'e yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle karışık bir seyir izleyen New York borsasında, haftalık bazda Nasdaq endeksi yüzde 1,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,80 değer kaybetti.

14 Haziran ile başlayan haftanın veri takviminde, salı perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, çarşamba FOMC faiz kararı toplantısı ve devamında Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ile konut başlangıçları ve inşaat izinleri, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa'da endeksler rekor kırmaya devam etti

Avrupa'da bu hafta gözler ECB'nin faiz kararındaydı. ECB, hafta içindeki toplantısında beklentiler doğrultusunda faiz oranları ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun yılın ikinci yarısında daha da artmasını beklediklerini ancak geçici faktörlerin ortadan kalkması ile düşüşün başlayacağını belirterek, ekonomik aktivitenin hızlanmasını beklediklerini kaydetti.

Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) büyüklüğü ve hızı ile ilgili tartışmak için erken olduğunu dile getiren Lagarde, mali ve para politikalarında destekleyici duruşun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ECB'nin karar metninde varlık alımlarının hızının piyasaların ihtiyacına uygun şekilde yılın ilk aylarına göre önemli şekilde artabileceği de ifade edildi.

Enflasyona ilişkin endişelerin azalması ve varlık alımlarında bir süre daha kısıtlamaya gidilmeyeceğinin açıklanmasıyla Fransa, İtalya ve İspanya 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimlerini üst üste dördüncü haftaya taşırken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri yüzde eksi 0,27'ye indi.

Avro Bölgesi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,3 daralırken, Almanya'da ZEW beklentiler endeksi de 79,8'e geriledi.

Avro/dolar paritesi bu gelişmelerle düşüş eğilimini üst üste ikinci haftaya taşıyarak, haftalık bazda yüzde 0,5 azalarak 1,2100'e indi.

Fransa ve Almanya borsalarında rekorların kırıldığı haftada, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 24 Şubat 2020 haftasından bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirdi.

Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi 15.732 puanla tarihi yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarını koruyamadı ve haftayı yatay seyirle 15.693 puandan tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 artışla haftalık kapanış rekoru kırarken, İtalya'da MIB 30 endeksi 1,3 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Gelecek hafta; pazartesi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, salı Almanya'da TÜFE, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve İngiltere'de işsizlik, İngiltere'de TÜFE, Avro Bölgesi'nde TÜFE ve cuma günü ÜFE verileri takip edilecek.

Asya piyasaları karışık seyretti

Asya borsalarında bu hafta para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, gelecek hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

BoJ'un politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, varlık alımlarına ilişkin olası ipuçlarının varlık fiyatlarının üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, enflasyon endişeleri özellikle Çin pay piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ederken, Asya'da söz konusu durumu destekleyen veri akışı bu hafta da devam etti.

Analistler, Japonya'da yüzde 4,9 artarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan ÜFE'nin enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü aktararak, haftaya cuma günü Japonya'da açıklanacak TÜFE verisinin öneminin daha da arttığını ifade etti.

Bu hafta Japonya'da açıklanan Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,9 daralarak beklentilerden iyi gerçekleşirken, ödemeler dengesi fazlası beklentilerin gerisinde kaldı.

Bu gelişmelerle, bu hafta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,02 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

14 Haziran ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi günü Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, çarşamba Çin'de perakende satışlar ve sanayi üretimi, cuma günü ise Japonya'da TÜFE ve BoJ'un para politikası toplantısı takip edilecek. Pazartesi günü Çin'de tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

Yurt içi piyasalar pozitif seyretti

Yurt içi piyasaların odağında bu hafta sanayi üretimi verileri bulunurken, yurt içi piyasalarda gözler haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ödemeler dengesi verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye çevrildi.