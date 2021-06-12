Koronavirüs salgınının yurt içinde görülmeye başladığı ve kapanmaların yaşanmasıyla birçok firmanın faaliyetlerinin etkilendiği geçen yılın mart sonundan bu yana geçen zaman diliminde, borsada işlem gören şirketlerin karlarını artırmayı başardığı görüldü.

Bu süreçte Covid-19 döneminde ortaya çıkan fırsatların şirket karlarına yansıması ile sektörel farklılaşma da dikkati çekti. En fazla kar elde eden şirketlerin başını, salgın döneminde tedarik sıkıntısı yaşanan çelik sektöründe faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik çekti. Bu dönemde en fazla zarar yazan şirket ise salgın dolayısıyla uçuşları etkilenen hava yolu firması Pegasus oldu.

Net kar sıralamasında geçen yılın ilk çeyreğinde ilk 10'da yer alan VakıfBank ve Halk Bankası'nın bu yılın aynı döneminde listede yer alamaması da bir diğer öne çıkan gelişme oldu. Söz konusu gelişmede, bankaların salgın döneminde üretici ve tüketicilere sağladığı uygun maliyetli kredi ile destekler etkili oldu.

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını yayımlayan 98 şirketin 2021'in ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 124 artarak iki katını aştı. Böylece 2020'nin ilk çeyreğinde 15 milyar 375,5 milyon lira olan şirketlerin net karı, bu yılın aynı döneminde 34 milyar 438,3 milyon liraya çıktı.

BIST 100'de 85 şirket net kar elde etti

Finansal sonuçlarını açıklayan 98 şirketten 85'i ilk çeyrekte net kar elde etti. Şirketlerden 13'ü ise zarar yazdığını duyurdu.

Açıklanan sonuçlara göre, söz konusu şirketlerden ilk çeyrekte en fazla net kar elde eden 2 milyar 617,7 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu.

Net karda Ereğli Demir ve Çelik'i; 2 milyar 528,8 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 113,2 milyon lirayla Koç Holding, 2 milyar 27,3 milyon lirayla Akbank, 1 milyar 853,6 milyon lirayla İş Bankası, 1 milyar 819,4 milyon lirayla Ford Otosan, 1 milyar 752,3 milyon lirayla Sabancı Holding, 1 milyar 452,7 milyon lirayla Yapı ve Kredi Bankası, 1 milyar 355,6 milyon lirayla Türk Telekom ve 1 milyar 348,2 milyon lirayla Şişe ve Cam Fabrikaları izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 933,2 milyon lirayla Pegasus açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Pegasus'u 760,5 milyon lirayla Tüpraş, 239,6 milyon lirayla Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve 202,6 milyon lirayla Gözde Girişim takip etti.

Kar artışında liderlik THY'de

THY, bu yılın ocak-mart döneminde net karını geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket oldu. Söz konusu kar artışında; salgın döneminde yükselen kargo gelirleri ve kapasitenin kapanan hatlardan karlı hatlara yönlendirilmesi etkili oldu. Bu sayede THY, salgın dönemini fırsata dönüştürerek 2020'nin ilk çeyreğinde yazdığı 2 milyar 23 milyon liralık zararını, bu yılın aynı döneminde 438 milyon liralık kara çevirdi.

Net kar artışında THY'nin ardından Ereğli Demir ve Çelik geldi. Geçen bir yıllık sürede şirketin net karı 300,4 milyon liradan 2 milyar 617,7 milyon liraya çıktı.

Öte yandan, bu yılın ilk çeyreğinde 15 şirketin net karında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Bu dönemde net karında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket Koç Holding oldu. Koç Holding'in geçen yılın ocak-mart döneminde 3 milyar 469,8 milyon lira olan net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 113,2 milyon liraya geriledi.

Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı Bursa Çimento'nun aldığı görüldü. Söz konusu dönemde şirketin net karı 2 milyon lira seviyesinden 61,5 milyon liraya ulaşırken, bu da net karın yaklaşık 30 katına çıktığına işaret etti.

Net karı 20 kat artışla 88,4 milyon liraya dayanan Çemaş Döküm ise ikinci sırada yer aldı.

VakıfBank, Aselsan, Turkcell ve Halk Bankası ilk 10'dan çıktı

Net kar büyüklüğü açısından 2020'nin ocak-mart döneminde ilk 10'da yer alan şirketler, büyük ölçüde bu yılın ilk çeyreğinde de listede yer almayı başardı.

Koç Holding, VakıfBank, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Sabancı Holding, Yapı Kredi, ASELSAN, Turkcell ve Halk Bankası 2020'nin ilk çeyreğinde en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde söz konusu listeden VakıfBank, ASELSAN, Turkcell ve Halk Bankası çıkarken, bu şirketlerin yerine Türk Telekom, Ford Otosan, Şişe ve Cam Fabrikaları ile Ereğli Demir ve Çelik girdi.