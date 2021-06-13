Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
En çok internet aboneliği şikayeti yapıldı
[Fotoğraf: Getty (Arşiv)]
Tüketici Hakem Heyetlerine bu yıl 216 bin 143 başvuru yapıldı. Verilen kararların yaklaşık yüzde 52'si tüketici lehine sonuçlandı. 22 bin 380 başvuru ile en çok internet abonelikleri konusu şikayet edildi.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Hakem Heyetlerinde mayıs sonu itibarıyla 270 bin 230 dosya karara bağlandı.
Uyuşmazlıklarda tüketiciler, 22 bin 380 başvuru ile en çok internet abonelikleri konusunda şikayetçi oldu.
İnternet aboneliği şikayetlerini 14 bin 466 ile cep telefonu, 13 bin 277 ile kredi kartı üyelik ücreti, 12 bin 49 ile ayakkabı konuları takip etti.
Sektör bazında ise sırasıyla en çok perakende ticaret sektörü, abonelik hizmetleri sektörü ve finansal hizmetler sektörüne ilişkin başvuru yapıldı.
Etiketler: İnternet Tüketici Hakları
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