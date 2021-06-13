Kanal İstanbul güzergahına yapılacak ilk köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere, Kuzey Marmara Otoyolu Projesine dahil olacak.

Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayan gergin eğik askılı köprü inşa edilecek.

Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşacak.

Toplam uzunluğu 1618 metreyi bulacak

Yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1618 metreyi bulacak. 2x4 şeritli hizmet verecek köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. "Diamond" geometrisi ile tasarlanan köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. İlk köprünün temelinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle atılması bekleniyor.

