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Ekonomi
AA 04.02.2025 17:12

Girişimlere 45,4 milyon liralık "melek yatırımcı" desteği sağlandı

Melek yatırımcılar, Haziran 2013'ten bu yana başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yaklaşık 45,4 milyon lira sermaye sağladı.

Girişimlere 45,4 milyon liralık "melek yatırımcı" desteği sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını düzenleyen bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin mevzuat, Haziran 2012'de çıkarıldı. Sistem, uygulama yönetmeliğinin Şubat 2013'te yürürlüğe girmesiyle faaliyete geçerken bu kapsamdaki ilk yatırım Haziran 2013'te gerçekleştirildi.

Söz konusu tarihten bu yana iptal edilenler hariç 1123 melek yatırımcı lisansı düzenlendi. Bunlardan 621'i aktif durumda bulunuyor. Uygulama kapsamında 2024 yılının tamamında 98 lisans verildi.

Lisans başvurularının yüzde 68,57'sinin yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 31,43'ünün ise tecrübeli olduğu belirlendi.

Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 48'i 5'ten az ortaklı

Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013'ten bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 81 yatırım için 237 yatırımcı, 45 milyon 443 bin lira sermaye aktardı.

Uygulama kapsamında geçen yıl 40 yatırımcı, 19 girişime 12,6 milyon liralık sermaye sağladı.

Yatırım başvurularının 70'i İstanbul, 4'ü Ankara, 2'si İzmir, 2'si Kırıkkale, 1'i Konya, 1'i Bursa, 1'i Kocaeli merkezli faaliyet gösteren firmalar için yapıldı.

Bilgisayar sektörü liste başında

Yatırım yapılan işletmelerin yüzde 48'inin 5'ten az, yüzde 19'unun 5 ile 10 arası, yüzde 33'ünün 10'dan fazla ortağı olduğu belirlendi.

Melek yatırımcıların sermaye aktardığı sektörlerin başında bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmeti ile bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler geldi. Bu sektörleri veri işleme ve barındırma, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri izledi.

Bireysel katılım yatırımcıları, Bakanlık tarafından akredite edilmiş ağlar üzerinden lisans ve yatırım başvurusunda bulunabiliyor.

Ağların da akredite edilebilmek için Bakanlıkça belirlenen taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor. Sistemde aktif 18 akredite ağ bulunurken bunlardan 10'u İstanbul, 2'si Antalya, 1'i Diyarbakır, 1'i İzmir, 1'i Kayseri, 1'i Ankara, 1'i Elazığ ve 1'i Bursa merkezli faaliyet gösteriyor.

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