Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm imkanları gençler için seferber ettiklerini dile getirerek, "Her yatırım, her planlama gençlerimiz için. Çünkü gençlerimiz bizim geleceğimiz, umudumuz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Batman Valisi Hulusi Şahin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile iki ilin ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Görüşmede, Batman ve Hakkari’ye gençlik ve spor alanında yapılacak yatırımlar ele alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Batman ve Hakkari’ye toplam yatırım maliyeti 56 milyon lirayı bulacak olan gençlik merkezleri, yüzme havuzları, spor salonları, futbol ve basketbol sahaları inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA

