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Ekonomi
TRT Haber 03.04.2024 13:00

Gelir vergisi beyanında bulunmayanlara idari yaptırım

Yurt dışından elde edilen menkul sermaye gelirleri Gelir İdaresi'nin radarına girdi. 5 Nisan Cuma gününe kadar beyanda bulunmayanlara idari yaptırım uygulanacak.

Gelir vergisi beyanında bulunmayanlara idari yaptırım

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışından gelir elde edenleri yakın takibe aldı.

Gelir vergisi beyan dönemi 5 Nisan Cuma günü sonuna kadar devam edecek.

Bu sürenin sonunda yurt dışından gelir elde eden mükelleflerin verdikleri beyannameler ile gelirleri karşılıklı kontrol edilecek.

Elektronik ortamda beyanname verme imkanı

Mükellefler beyannameleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden doldurabiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlemler yapılabiliyor.

Beyanda bulunmak isteyen mükellefler vergi dairelerine gitmenin yanı sıra online olarak da işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İlk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesi üzerinden hazır beyan sistemine giriş yapılıyor. Mükellefler sisteme, gib.gov.tr üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor. Kullanıcı T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresini girerek hızlı ve kolay bir şekilde beyan işlemini tamamlayabiliyor.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebilecek.

Gelir elde etmesine rağmen hiç beyanname vermeyen ya da eksik gelir beyan eden kişiler, ceza uygulanmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek. 

Beyannameden muaf olan mükellefler

Kira geliri yıllık 21 bin liranın altında kalanlarla birlikte, beyandan muaf olacak mükellefler de var.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Konut kira gelirleri için 21 bin liralık istisnanın altında kalanlar gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler. Depremzedelere ikamet etmeleri için evlerini bedelsiz olarak veren ev sahipleri, depremzedelere verdikleri evler için 2023 yılıyla sınırlı olmak üzere kira geliri beyan etmeyecekler."

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Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi E-Devlet
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