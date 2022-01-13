Belçika, Almanya, ABD, KKTC, Hollanda ve Fransa, çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 6 milyon 881 bin 569, Almanya'ya 2 milyon 240 bin 541, ABD'ye 1 milyon 372 bin 633, KKTC'ye 1 milyon 227 bin 827, Hollanda'ya 875 bin 429, Fransa'ya ise 841 bin 52 dolarlık çay satıldı.

Bir önceki yıldan farklı olarak Hırvatistan, Litvanya, Mısır ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeye daha bu dönemde çay gönderildi.

Yabancı nüfusta çay tüketimi artıyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin çay ihracatında Avrupa ülkelerinin başı çektiğini söyledi.

Çay ihracatının her yıl yükseldiğini vurgulayan Gürdoğan, bunun yanında ülke çeşitliliğinin de artmaya devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Son yıllarda ülkemize gelen turistlerin Türk çayını tüketmeleri ve kalitesini görmeleri üzerine yabancı nüfusta da tüketim alışkanlığı her geçen gün artıyor. Ülke çeşitliliğinin artması ile İngiltere, ABD, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine de çay ihracatımız her geçen yıl gelişme kaydediyor. Buna rağmen ihracat rakamlarını yine de yeterli görmüyoruz, ürün çeşitliliği ve ambalaj kalitelerinin artırılarak ülkemizde üretilen çayın en az yüzde 50'sinin ihraç edilebilir boyuta ulaşması gerektiğine inanıyoruz."