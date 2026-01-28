Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 28.01.2026 23:02

Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 Türk bankasının kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti
[Fotoğraf: Depo Photos]

Fitch'ten konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 9 Türk bankasının kredi notu görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevirildiği, uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarının da "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi.

Görünümdeki revizyonun, Fitch'in geçen hafta Türkiye'nin kredi notu görünümünü "pozitif"e çevirmesine benzer bir kararı yansıttığına işaret edilen açıklamada, "Ülke notu görünümündeki revizyon, Eylül 2024'teki not artışından bu yana döviz rezervlerinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışın ardından dış kırılganlıkların daha da azalmasını, rezervlerin kalitesindeki iyileşmeyi ve döviz cinsi koşullu yükümlülüklerdeki düşüşü yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, görünümü pozitife yükseltilen bankalar Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Halkbank, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım olarak sıralandı.

