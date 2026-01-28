Hafif Sağanak Yağışlı 6.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 28.01.2026 14:07

Diyarbakır'da üç kuyuda doğal gaz üretiliyor

Diyarbakır'da üç farklı kuyudan çıkarılan doğal gazdan üretilen elektrik bölgedeki 11 petrol kuyusunun ihtiyacını karşılıyor.

Diyarbakır'da üç kuyuda doğal gaz üretiliyor
[Fotograf: AA]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, enerjide önemli bir güç merkezi olmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl, yeni petrol keşifleriyle dikkati çeken bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yatay sondaj yöntemiyle kaya petrolü üretimine hazırlanıyor.

Bir yandan da Diyarbakır, doğal gaz üretimi yapılan kuyulara ev sahipliği yapıyor. Üç farklı kuyudan çıkarılan gazla elektrik üretilirken, bu üretim bölgedeki 11 petrol kuyusunun elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Günlük 60 bin metreküp

TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan Katin-6, Derin Barbeş-1 ve Derin Barbeş-3 kuyularından günlük toplam 60 bin metreküp doğal gaz üretiliyor. Kuyulardan çıkan doğal gaz, Katin İstasyonu'na üretim hatlarıyla getirilip bir dizi aşamadan geçirilerek gaz-sıvı ayrışımı yapılıyor ve elde edilen kuru gaz, 12 aktif gaz çevirim jeneratörüne yönlendirilerek elektriğe dönüştürülüyor.

Katin Güç Ünitesi, 15,4 megavat kurulu güç kapasitesiyle günlük ortalama 9,3 megavat elektrik üretiyor. Üretilen bu elektrik, TPAO'nun bölgede bulunan 11 petrol kuyusunun ve yüzey tesislerinin tamamının bir başka kaynağa gerek duymadan tüm enerji tedarikini sağlıyor. Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu ünite, Türkiye ekonomisine yıllık 475 milyon liralık katkı veriyor.

Katin gaz kuyularından elde edilen elektrik, Diyarbakır bölgesindeki petrol üretim sahalarının öz tüketimlerini karşılarken operasyonel sürekliliği de garanti altına alıyor. TPAO, yerli kaynakları en yüksek verimle kullanma hedefi doğrultusunda benzer projeleri diğer üretim sahalarında da yaygınlaştırmak için farklı projeler üzerinde çalışıyor.

