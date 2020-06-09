İthalat azaltılıp, ihracatın artırılması sağlanacak, Cari açık düşürülecek, dışa bağımlılık azaltılacak. Uzmanlar, 20 milyar liralık "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile ihracatçı firmaların elinin rahatlayacağını belirtiyor.

"Belirli sektörler desteklenerek verimlilik artışı sağlanacak"

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mangır, "*Verimlilik artışına neden olacak. Çünkü reeskont kredilerinden farklı olarak bu krediler efektif krediler olacak. Yani belirlenen sektörlere direkt aktarılması hedefleniyor. Bunun da ilk etkisi ithalatın azaltılıp ihracatın arttırılması yönünde." değerlendirmesini yaptı.

"Vadenin yıllara yayılması ihracatçıların elini rahatlatacak"

Destek paketi, Kalkınma ve Yatırım Bankaları aracılığı firmalara sağlanacak.

Firmalar bu krediyi 10 yıl vadeli olarak, 400 milyon liraya kadar kullanabilecek.

Mangır, "10 yıla yayılması ve politika faizlerinin altında geri alınacak olması yine KOBİ'lerin ve ihracata dayalı firmaların da elini rahatlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, kredinin sanayi başta olmak üzere otomotiv, elektrik elektronik ve kimyasal ürün üretimi yapılan sektörlerde kullanılacağını belirtiyor.