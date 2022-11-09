Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 12:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek 7,5 TL' olacak iddialarına yanıt
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, 'aralıkta ekmek 7,5 TL olacak' iddialarının gerçek dışı olduğunu kaydederek, "Aralık, ocak ve şubatta ekmeğin 7,5 TL olması gündemimizde değil" dedi.
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Etiketler: Ekmek
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