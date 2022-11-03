Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fındıktan 2 ayda 314 milyon dolar gelir
[Fotograf: AA]
Türkiye, fındık ihraç sezonunun ilk 2 ayında yurt dışına 56 bin 662 ton fındık satarak 314 milyon 938 bin dolar gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk 2 ayı olan 1 Eylül-31 Ekim 2022 dönemine ilişkin bilgi verildi.
Söz konusu dönemde yurt dışına 314 milyon 938 bin 169 dolar karşılığında 56 bin 662 ton fındık satıldığı belirtildi.
Etiketler: İhracat Tarım Üretimi
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