Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk 2 ayı olan 1 Eylül-31 Ekim 2022 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 314 milyon 938 bin 169 dolar karşılığında 56 bin 662 ton fındık satıldığı belirtildi.