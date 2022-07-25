Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: @NureddinNebati/Twitter]
Finansal İstikrar Komitesi 5'inci toplantısını yaptı. Toplantıya dair açıklamalar yapan Bakan Nebati, ''Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık'' dedi.
Finansal İstikrar Komitesinin 5. toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantı sonrası Bakan Nebati, Twitter adresinden açıklama yaptı:
"Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık.
Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."
Finansal İstikrar Komitesi 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/fecJLEVy5q— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) July 25, 2022
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