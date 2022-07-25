Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki ikinci el araç satıcılarına denetim
[Fotograf: AA]
Ankara'da ikinci el araç alım satımı işleriyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alındı.
Ticaret Bakanlığı, "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna" yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda, Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı
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