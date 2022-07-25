Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun...

Küresel piyasaların gündeminde ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararı var. Kurda yönü belirleyecek kritik karar çarşamba günü açıklanacak.

Gözler enflasyon raporunda

Yurt içinde de bu hafta kritik veri haftası.

Perşembe günü Merkez Bankası’nın 3. enflasyon raporu takip edilecek.

Başkan Şahap Kavcıoğlu raporu açıklayacak, gazetecilerin ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli olacak.

Banka, yılın 2. enflasyon raporunda; 2022 yıl sonu enflasyon tahmininin 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'e yükseltmişti.

Temmuzda kapasite kullanımı arttı

TÜİK de sektörel güven endeksleri ve Merkez Bankası'ndan kapasite kullanım oranını rakamları açıkladı.

İmalat sanayi genelindeki oran 0,6 artarak 78,2'ye çıktı.

Perakende ticaret ve hizmet sektöründe düşüş ivmesi görülürken inşaat sektöründe yükseliş yaşandı.

İnşaat sektöründe güven bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı, endeks 85 puana geldi.

Ekonomi veri takvimde izlenecek diğer önemli başlıklar arasında ABD ve Avrupa'dan gelecek büyüme verileri ile Avrupa Bölgesi enflasyonu olacak.