Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son haftaya girildi.

Araç sahipleri ödemelerini 1 Ağustos Pazartesi, gün sonuna kadar yapabilecek.

İki taksitte ödeniyor

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.

Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

Ödemeler interaktif vergi dairesi ve banka sitelerinden yapılabiliyor

2022 yılına ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı. Ödemeler internet üzerinden yapılabiliyor.

Ödemeler için internet adresi; interaktif vergi dairesi olan www.gib.gov.tr. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

Son gün 1 Ağustos

Ayrıca gelir vergisinde ikinci taksitler de bu ay sonuna kadar ödenecek. Borçlarını yeniden yapılandıranların 6 ve 10. ay taksitlerinin ödenmesi için de son gün 1 Ağustos.