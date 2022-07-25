Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor
[AA Arşiv]
Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısı, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 16.00'daki Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, küresel ve yerel düzeydeki son gelişmelerin Türkiye'nin finansal sistemi üzerindeki etkileri ele alınacak.
Toplantıda bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları sektörlerinin genel durumları irdelenecek ve gelecek döneme ilişkin yeni politika adımları istişare edilecek.
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