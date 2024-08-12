Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Toplantı, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ve sektöre olası etkileriyle sektörde derecelendirme notu

kullanımının etkinliği hususlarının ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması

amacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."