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Ekonomi
AA 12.08.2024 20:02

Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün yapıldı. Toplantıda, iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı
[Fotograf: DHA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Toplantı, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ve sektöre olası etkileriyle sektörde derecelendirme notu
kullanımının etkinliği hususlarının ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması
amacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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