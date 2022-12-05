Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca değerlendirdik." açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Komite'nin Bakan Nebati'nin başkanlığında toplandığının duyurarak şöyle açıklama yaptı:

"Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durum değerlendirilmiştir.

Son dönemde vatandaşlarımızın sermaye piyasalarına artan ilgisi bu piyasaların derinleşmesi ve gelişmesi açısından önemli görülmektedir. Bu kapsamda, başta yatırımcı hakları, temel finansal bilgiler ve kavramlar olmak üzere ülke genelinde finansal okuryazarlığı artıracak bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarına hız verilmesi kararı alınmıştır.

Komite'nin 6. Toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan çalışma grubu tarafından TROY kart şemasının kulanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar üyelere sunulmuştur.

Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın korunması adına çalışmalarına eşgüdüm içerisinde devam edecektir"