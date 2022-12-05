Ulusal basındaki haberlere göre, geçen hafta petrol ve doğal gaz tedarikiyle ilgili görüşme yapmak için Moskova’ya giden Malik, başkent İslamabad’da ziyaretle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Malik, Rusya ziyaretinin beklediklerinden daha yapıcı geçtiğini ifade ederek, Rusya’nın Pakistan’a indirimli ham petrol ve akaryakıt sağlamaya karar verdiğini duyurdu.

Uluslararası baskı sebebiyle Moskova’nın yeterli sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) bulunmadığını belirten Malik, bununla birlikte LNG konusunda özel Rus firmalarıyla görüşmelere başladıklarını söyledi.

Malik, iki ülke arasında Pakistan’da inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projeleriyle ilgili de ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, gelecek ay Rusya’dan bir heyetin İslamabad’ı ziyaret edeceğini kaydetti.

Pakistan’ın 20 bin ton LPG ithal ettiğini belirten Malik, İran’ın gelecek 10 gün içinde 2 milyon sterlin değerinde fazladan LPG tedarik edeceğini söyledi.

Doğal gaz boru hattı projesi yaptırımlara takıldı

Pakistan, Rusya ile 2015'te imzalanan anlaşma doğrultusunda doğal gaz boru hattı inşasının yapımına başlanmasını istiyor.

Bu anlaşma ile Pakistan'ın Karaçi ile Lahor şehirleri arasında yaklaşık 1100 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattının inşa edilmesi hedefleniyor fakat proje konsorsiyumunda yer alan bazı Rus şirketlerine ABD tarafından yaptırım uygulanma riski nedeniyle projenin ortaklık yapısı 2020'de değiştirildi ve projenin adı "Pakistan Akımı" olarak belirlendi.

Değeri 2,5 milyar dolar olan projeye bu yıl başlanması bekleniyordu. Uzmanlar, Moskova üzerindeki uluslararası yaptırımlar sebebiyle yakın zamanda projenin inşasına başlanmasını düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyor.

Buğday ithalatı

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, gelecek yıl şubat-mart için hükümetin Rusya'dan 450 bin ton buğday ithal edeceğini söyledi.

Dar, 1 Kasım'da Rusya’dan buğday ithalatı planını onayladıklarını ve 300 bin ton buğday ithal edeceklerini söylemişti.

Rusya'dan alınacak buğdaya Pakistan’ın ton başına 372 dolar ödeyeceği belirtiliyor.