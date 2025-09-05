FedEx, İstanbul Havalimanı'ndaki yeni küresel hava aktarma tesisini hizmete açtı

Tesisin açılışı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, tesisin hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'nın sadece yolcu sayısında değil, kargoda da önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Haktankaçmaz, "İstanbul Havalimanı her geçen gün yeni bir eserin, farklı operasyonların yürürlüğe girdiği havalimanı konumuna geldi. FedEx'in inşaatı tamamlanan tesisiyle Almanya ve Dubai'deki operasyonları da buraya aktarılacak. Bu, İstanbul Havalimanı'nın hedeflediği amaca ulaşması için önemli adım olacak." dedi.

Haktankaçmaz, tesisin faaliyete girmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Merkezimiz, dünyanın en büyük ve en gelişmiş lojistik merkezlerinden biri"

FedEx Corporation Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Raj Subramaniam, FedEx ve Türkiye için heyecan verici bir dönemden geçtiklerini belirterek, sınır ötesi ticaretin ve dijital pazarların geleceğini şekillendiren, büyüyen bir hava kargo ve e-ticaret merkezi haline geldiklerini söyledi.

İstanbul'un küresel operasyonlarında hayati rol oynadığına vurgu yapan Subramaniam, şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı'ndaki varlığımız, altı kıtaya bağlantılarımızı güçlendiriyor, küresel ölçekte ticareti, fırsatları ve büyümeyi artırıyor. Bugün FedEx, 220 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Dünyanın küresel gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 99'undan fazlasını birbirine bağlıyor, yılda 2 trilyon dolar değerinde mal taşıyor ve 3 milyon göndericiyi 225 milyon tüketiciyle buluşturuyoruz. Buradaki yeni merkezimiz, dünyanın en büyük ve en gelişmiş lojistik merkezlerinden biri. Saatte 7 bin paketi işleyebilen otomatik bir ayırıcı, daha fazla verimlilik ve güvenlik için paketler ve kargoları ayrı şekilde işleyen yenilikçi bir yerleşim düzeni. Müşterilerin tek bir sağlayıcı ve birleşik bir ara yüz üzerinden gönderim yapmasına imkan tanıyan tek ağ modeli sayesinde buradaki yenilikler hem FedEx'in hem de dünyanın geleceğini şekillendiriyor."

"Bu yeni tesis, FedEx için stratejik bir hamledir"

FedEx Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Direktörü ve Havayolu İcra Kurulu Başkanı Richard W. Smith ise açılışı yapılan tesisin önemine değinerek, "İstanbul'daki bu yeni tesis, FedEx için stratejik hamledir. Küresel hava ve kara ağlarımızı daha da entegre ederek müşterilerimize dinamik ticaret ortamında ihtiyaç duydukları ölçek ve esnekliği sunuyoruz. Bu tesis, aynı zamanda birleşik ağlarımızın gücünü açığa çıkararak küresel hava kargo pazarında uzun vadeli değer yaratma ve büyüme fırsatlarını yakalama yolunda önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

FedEx Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek de İstanbul Havalimanı'ndaki tesisin FedEx'in Avrupa, Orta Doğu ve ötesinde süregelen büyüme yolculuğunda büyük adım olduğunu söyledi.

Küresel ölçekte büyümek isteyen müşterilerine daha akıllı ve daha verimli lojistik çözümleri sunmak için tesisin özel olarak inşa edildiğine dikkati çeken Sezek, "En ileri teknolojiyi ve otomasyonu entegre ederek, daha akıllı bir lojistik ağı inşa etme taahhüdümüzü ve müşterilerimize üstün hizmet sunma vizyonumuzu güçlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

"FedEx'i stratejik iş ortağı olarak görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz"

İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen ise İstanbul Havalimanı'nın kargo alanındaki hedeflerine değindi.

Bilgen, "FedEx'in İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiği bu yatırım, hem küresel lojistik merkezleri arasındaki hızla artan itibarımızın hem de Türkiye'nin uluslararası havacılık alanındaki stratejik öneminin açık göstergesidir. Bu önemli adım, küresel kargo ve e-ticaret operasyonlarında güçlü oyuncu olma hedefimizi pekiştirirken, 5 milyon tonun üzerindeki kargo elleçleme kapasitesine ulaşmayı amaçlayan uzun vadeli vizyonumuzu da desteklemektedir. FedEx'i, iddialı büyüme planlarımız doğrultusunda stratejik iş ortağı olarak görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından düğmeye basılmasıyla tesis hizmete alındı.

Açılışa, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İstanbul Havalimanı Başmüdürü Abdullah Enis Eker, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İstanbul Temsilcisi Burhan Akyol, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın yöneticileri, çalışanları ile İstanbul Havalimanı'ndaki diğer kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Tesis hakkında

Tesis, Türkiye'yi ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki kilit pazarlara haftada 30 FedEx uçuşuyla birbirine bağlıyor ve bölgedeki ağın gelecekteki büyümesi için kapasite sunuyor. Bu konum, FedEx'in küresel hava ağını, bölgedeki en büyüklerden biri olan FedEx kara ağına sorunsuz şekilde entegre ederek 45 ülkeyi birbirine bağlıyor ve haftada 1,3 milyon gönderiyi işliyor.

25 bin 300 metrekare büyüklüğündeki tesis, hava kapısı işlevleri, entegre gümrük ekipleri ve temel ofis desteklerini tek çatı altında topluyor. Tesiste otomatik ayrıştırma sistemi, yüksek hızlı güvenlik taraması ve tehlikeli madde işleme kapasitesi gibi teknolojiler bulunuyor. Önceki kapasitenin üç katı ayrıştırma kapasitesiyle saatte 7 bin pakete kadar işlem yapılabilen tesiste, yapay zekayla donatılmış 3 otomatik yüksek hızlı x-ray cihazı bulunuyor.