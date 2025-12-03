"Evde Bakım Yardımı"na 3 yılda 143 milyar lira destek

Aile odaklı sosyal hizmet politikası doğrultusunda, engelli bireylerin sosyal çevrelerinden koparılmadan hizmet almalarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Engelli vatandaşların sosyoekonomik hayatın içinde daha fazla yer almaları ve aile yanında bakımları için destekler veriliyor.

Bu kapsamda yürütülen Evde Bakım Yardımı ile engelli vatandaşların bakım ihtiyaçları, içinde yaşadıkları sosyal ve fiziksel çevreden koparılmadan ailelerinin yanında karşılanıyor.

Engelli bireyler yalnız bırakılmıyor

Söz konusu yardımda engelli vatandaşların, ailesi veya yakınlarıyla yaşamaları sağlanarak, aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olunuyor. Halihazırda 520 bin vatandaşın yararlandığı yardımda, son üç yılda yaklaşık 143 milyar lira destek verildi.

Aile yanında bakımı mümkün olmayanlara ise engelli bakım merkezlerinde yaş, cinsiyet ve engel durumuna uygun olarak bakım, rehabilitasyon ve aile danışma hizmeti sunuluyor.

Bu kapsamda 7 bin 150 kapasiteli 143 Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet veriliyor.

Engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımlarının sağlandığı ve bakımlarının gerçekleştirildiği 145 Umut Evi'nde de 497 engelli birey yalnız bırakılmıyor.

Kamu kurumlarına yerleşen engelli sayısı 82 bin 626'ya ulaştı

Aile odaklı bakım hizmetinin yanı sıra engelli vatandaşlara istihdam desteği de sağlanıyor. Bu doğrultuda, 2002'den bu yana kamu kurumlarına yerleştirilen engelli birey sayısı 82 bin 626'ya çıkarıldı.

Ayrıca, engelli vatandaşların eğitimlerine uygun kadrolara yetiştirilmeleri için 2012'den itibaren Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) teşvik ediliyor, engelli vatandaşların EKPSS sınav ücreti Bakanlıkça karşılanıyor.

Engelli bireylerin üretken olmaları ve toplumla bütünleşmeleri için işgücü piyasasında istihdamı zor olan zihinsel ve ruhsal engellilerin çalışma hayatına katılmalarını sağlamak adına korumalı iş yeri modeli uygulanıyor, bu iş yerlerinde çalışan her engelli için ücret teşviki sağlanıyor.

İşitme engelli vatandaşların bilgi ve hizmetlere daha hızlı erişmeleri için 53 ilde 76 Türk İşaret Dili Tercümanı ile hizmet veriliyor.

Toplumsal hayatın tüm alanlarında iletişim engellerinin önüne geçmek amacıyla görüntülü çağrı merkezi AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nde ihtiyaç duyulan her durumda ücretsiz çeviri hizmeti de sunuluyor.