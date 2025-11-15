Duman 8.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 15.11.2025 10:30

Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesi hesaplara yatırıldı.

Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yazılı açıklamasında, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini anımsattı.

Bu yardımın önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu aktaran Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"520 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor"

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi vatandaşlara aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Halihazırda yaklaşık 520 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

