Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,4510'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 8,3920, en yüksek 8,5266 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,2 değer kaybıyla 8,4307'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,4760'tan işlem gördü.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 9,9405'ten, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 10,9940'tan satıldı.

5 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: