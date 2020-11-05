Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 5 Kasım 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,4510'dan işlem görüyor. İşte, 5 Kasım güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,4510'dan işlem görüyor.
Dün en düşük 8,3920, en yüksek 8,5266 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,2 değer kaybıyla 8,4307'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,4760'tan işlem gördü.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 9,9405'ten, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 10,9940'tan satıldı.
5 Kasım güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
PERŞEMBE
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
8,4530
|
8,4540
|
8,4500
|
8,4510
|
Avro
|
9,8970
|
9,8980
|
9,9940
|
9,9950
|
Sterlin
|
10,9600
|
11,0150
|
11,0400
|
11,0950
|
İsviçre Frangı
|
9,2590
|
9,3050
|
9,3100
|
9,3590
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
8,4230
|
8,5030
|
8,4200
|
8,5000
|
Avro
|
9,8570
|
9,9370
|
9,9540
|
10,0340
|
Sterlin
|
10,9000
|
11,1100
|
10,9800
|
11,1900
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