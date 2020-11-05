İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine tabi olmasından sonra pek çok yayıncı kuruluş, Üst Kurul'a lisans başvurusunda bulundu.

"Netflix" ve "Amazon Prime Video" da lisans için başvuru süreçlerini başlatmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar Netflix ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Lisans almadan devam edilemeyecek

Üst Kurul, daha önce yaptığı duyuruda, belirtilen süre içerisinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin ödemeleri fakat internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, ilgili yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerini sunabileceklerini bildirdi.

Duyurudan sonra lisans başvurusu yapmayanların 72 saat içerisinde yayınlarına son vermesi gerekiyor.

Başvuru yapmamaları durumunda, RTÜK yasa gereği ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşları için erişim engeli isteyecek.