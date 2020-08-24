Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,3680'den işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 7,2071 en yüksek 7,3489 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,3330'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,3532'den işlem gördü.

24 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: