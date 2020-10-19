Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 7,8910'dan işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,8501, en yüksek 7,9589 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen altında 7,9332'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,9210'dan işlem gördü.

19 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: