Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3730'dan işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,3391'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7,3640'tan işlem gördü.

Avro/TL 8,7560'tan, sterlin/TL de 9,8330'dan satılıyor.

14 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: