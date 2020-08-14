Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 14 Ağustos 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3730'dan işlem görüyor. İşte, 14 Ağustos güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3730'dan işlem görüyor.
Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,3391'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7,3640'tan işlem gördü.
Avro/TL 8,7560'tan, sterlin/TL de 9,8330'dan satılıyor.
14 Ağustos güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
PERŞEMBE
|
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,3150
|
7,3160
|
7,3720
|
7,3730
|
Avro
|
8,6720
|
8,6730
|
8,7160
|
8,7170
|
Sterlin
|
9,6170
|
9,6650
|
9,6830
|
9,7310
|
İsviçre Frangı
|
8,0680
|
8,1080
|
8,1230
|
8,1630
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,2850
|
7,3650
|
7,3420
|
7,4220
|
Avro
|
8,6320
|
8,7120
|
8,6760
|
8,7560
|
Sterlin
|
9,5570
|
9,7670
|
9,6230
|
9,8330
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