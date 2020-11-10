Dolar/TL, dün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybıyla son 2 yılın en sert düşüşünü yaşamasının ardından bugün 8,1810'dan işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamaları sonrasında döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Yüzde 6'nın üzerinde değer kaybıyla 8,0014 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL'de son 2 yılın en sert düşüşü görüldü. Dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,5 azalışla 8,0542'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,5 üzerinde 8,2510'dan işlem gördü.

10 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: