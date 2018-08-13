Esnaf ve vatandaşlardan Türk lirasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına vatandaşların ve esnafın desteği artarak devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 500 dolar bozdurana piknik tüpü bedava

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir esnaf 500 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere piknik tüpünü ücretsiz veriyor.

Afşin ilçesinde tüp bayisi işleten Recep Doğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek olmak amacıyla 500 dolar bozdurup makbuzunu gösteren vatandaşlara piknik tüpü hediye ediyor.

Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altındaki döviz ve altınları bozdurup Türk Lirası'na çevrilmesi çağrısı üzerine kendisinin de bir kampanya başlattığını söyledi.

Günün birlik ve beraberlik içerisinde ülkeye ve ekonomiye sahip çıkma günü olduğunu anlatan Doğan, "Dolar bozdurma kampanyasını teşvik etmek için başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 500 dolar bozdurup makbuzunu getiren vatandaşlarımıza piknik tüpünü bedava dağıtacağız. Amacımız, ülkemize sahip çıkmak." dedi.

Dolarını bozdurana çay bedava

Erzincan'da çay ocağı işletmecisi Gıyasettin Çetinkaya, doların yükselişine tepki göstermek amacıyla dolarını bozdurup fişini getiren müşterilerinden gün boyunca çay parası almıyor.

Karaağaç Mahallesi 750. Sokak'ta 30 yıldır çay ocağı işleten 60 yaşındaki Gıyasettin Çetinkaya, doların yükselişine tepki göstermek ve Türk lirasına destek vermek için bir bardak çayın fiyatını 1 liradan 50 kuruşa indirdi.

Çetinkaya, bozdurduğu doların fişini gösteren müşterilerine ise gün boyunca bedava çay ikram ediyor.

Müşterilerinden olumlu tepkiler alan Çetinkaya, iş yerine "Dolara ve fırsatçı hainlere inat bu iş yerinde çay 50 kuruş" yazıları astı.

Gıyasettin Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine tepki göstererek, "15 Temmuz'un devamı olan dolarla oynamanın Türkiye'ye vereceği zararı önlemek ve doların yükselişini protesto etmek için bu uygulamayı başlattım. Benzer uygulamaları büyük büyük esnaflardan da bekliyorum." dedi.

Bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir otel işletmecisi, devlet bankalarında bin dolar bozdurup dekontunu getirene, 3 günlük ücretsiz tatil imkanı sağlayacak.

Toros Dağları'nda doğayla iç içe bulunan 200 yataklı oteli işleten Süreyya Kayar yaptığı açıklamada, Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyenlere karşı, herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu söyledi.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin dış güçlerin oyunlarından kaynaklandığını ifade eden Kayar, bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dolarların bozdurulması yönündeki çağrısına destek vermek için işletme olarak kampanya başlattıklarını vurguladı.

Bu kapsamda bin dolar bozduranları, ücretsiz tatil olanağına kavuşturacaklarını aktaran Kayar, "Bu ayın sonuna kadar devlet bankalarında bin dolar bozdurup, dekontunu getirene, işletmemizde 3 günlük ücretsiz tatil imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu günlerden el birliğiyle çıkılabileceğini belirten Kayar, herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

Kayar, kampanyadan yararlananların, tatillerini bir yıl içerisinde diledikleri zaman kullanabileceklerini kaydetti.

Döviz bozdurana meyve ve sebze ücretsiz

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası'nca, ülke ekonomisine katkı sağlamak için döviz bozduran vatandaşlara ücretsiz sebze ve meyve veriliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası da destek verdi.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası'nca başlatılan kampanya kapsamında, 300 dolar bozduran vatandaşlar, pazar yerinde istedikleri miktarda meyve ve sebzeyi ücretsiz alabiliyor.

"Devletin ve hükümetin yanındayız"

Oda başkanı Mustafa Altındal, yaptığı açıklamada, küçük esnaf olarak daha önce olduğu gibi yine devletin ve hükümetin yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine kampanya başlattıklarını anlatan Altındal, "300 dolar bozduran her vatandaşımıza sebze ve meyveyi ücretsiz veriyoruz." dedi.

Pazar esnafı Ersan Bulut da konu vatan ve milletse gerisinin teferruat olduğunu kaydederek, "Bu devlete canımız feda. Amerika bizi bozamaz. Örnek teşkil etsin diye ben de dolar bozdurdum. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Bu vatana her şeyim helali hoş olsun." diye konuştu.

Bulut, döviz bozduranlara pazar tezgahındaki her şeyin ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi.

Karaman'da taksicilerden dolar kampanyası

Karaman’da taksici esnaf tarafından dolar kampanyası başlatıldı.

2 bin 500 dolar bozdurup makbuzunu taksiciye gösteren vatandaşlar ücretsiz seyahat edebilecek.

Karaman Gar Taksi esnafları, yükselen dolar karşısında vatanına destek çıkmak amacıyla kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, 2 bin 500 dolar bozdurup makbuzu Gar Taksi esnafına gösteren vatandaşları Konya Havaalanına kadar ücretsiz seyahat ettireceklerini ifade eden taksici Mustafa Çimen, kampanyayı ülke ve millet adına başlattıklarını söyledi.

Çimen, esnafların da kampanyaya destek sağlamaları konusunda çağrı yaparak, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve milletimizin kalkınması için dolara karşı böyle bir kampanya başlattık. 2 bin 500 dolar bozdurup makbuzu bize getirene Konya’ya ve Konya Havaalanına ücretsiz bir şekilde yolculuk sağlayacağız. Buradaki taksici esnaf arkadaşlarımla beraber böyle bir kampanya başlattık. Karaman’daki diğer esnaf arkadaşlarımın da böyle bir kampanyaya katkı sağlamalarını dilerim. Gurbetçilerimizin illaki bu konuda daha duyarlı olacaklarını düşünüyorum. Mevzu bahis vatan millet. Elimizden ne geliyorsa biz Karaman esnafı olarak vatanımız, milletimiz için her zaman canla, başla canı gönülden elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

Kumluca'da vatandaşlardan dolar tepkisi

Kumluca ilçesinde bir araya gelen bir grup vatandaş, ABD ile yaşanan gerilim ve sonrasında dolar kurundaki yükselişe tepki göstermek amacıyla, Ziraat Bankası şubesine giderek ellerindeki dolarları bozdurdu.

Grup adına açıklama yapan Mustafa Çetin, ABD ile yaşanan gerilim sonrası dolar kurundaki yükseliş üzerinden Türkiye'ye baskı yapılmasını kabul etmediklerini, buna tepki vermek amacıyla sembolik de olsa ellerinde bulunan ABD dolarlarını bozdurmak istediklerini söyledi.

Yaşanan olayları Türkiye ekonomisinin kötüye gittiği gibi göstermeye çalışanlara da tepki verdiklerini ifade eden Çetin, "Bu bir milli meseledir. Bu ülke, bu topraklar bu kadar ucuza kazanılmadı. Bizi askeri ve siyasi olarak diz çöktüremeyenler, ekonomik olarak diz çöktürmeye çalışıyorlar ancak yanılıyorlar. Biz kuru ekmek soğana razı oluruz da asla ülkemizin ve devletimizin baskı altına alınmasına razı olmayız." dedi.

Bozdurdukları dolarların karşılığındaki Türk Lirası'nı devlete bağışlamak istediklerini, ancak devletin böyle bir hesabı bulunmadığını da anlatan Çetin, gerekirse bu uğurda canlarını bile seve seve vereceklerini, asla baskılara boyun eğmeyeceklerini bildirdi.

Grup üyeleri daha sonra topluca, ellerinde bulunan dolarlarını bozdurdu.

Kaynak: AA