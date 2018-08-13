İş Bankası Genel Müdürü: Ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıyayız

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Habertürk ve BloombergHT ortak yayınına katıldı.

Bali ekonomideki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu:

"Çok net, ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıyayız."

"Döviz kurunda gelinen noktayı, ekonomik temellerle izah edemiyorum."

"Bankacılık sisteminin tamamının her an nakde döndürülebilir döviz likiditesi 50 milyar dolar civarında. Dolayısıyla hiçbir soruna işaret etmeyen bir tablodur."

"Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok."

"(Hesaplara el konulacağı iddiaları) Bugüne kadar katıldığım resmi nitelikli hiçbir toplantıda bu konunun safsata boyutundan öte değerlendirildiğine tanık olmadım."

"(BDDK ve TCMB kararları) Bence iyi yönde alınmış olan kararlar. Piyasada karşılığı olacaktır diye düşünüyorum."

Kaynak: AA