Esnaf ve sanatkarlara 416 milyar lira kredi desteği sağlandı

Ticaret Bakanlığı esnaf ve sanatkarlara desteğini sürdürüyor. 2003 yılından bugüne kadar kullandırılan kredilerin toplam tutarı 416 milyar liraya yaklaştı.

2002 yılında esnaf ve sanatkarlara 151 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı. Aynı yıl faiz indirimli kredilerin sübvansiyonu için tahsis edilen kaynak 50 milyon lira oldu. 2003 yılından bugüne kadar yüzde 500 artışla tahsis edilen kaynak tutarı 246 buçuk milyar liraya yaklaştı.

Tahsis edilen kaynak artırıldı

2002 yılında esnaf ve sanatkarlara 5 bin liraya kadar limitli faiz indirimli kredi kullandırılabiliyordu.

Bugün işletme kredilerinde üst limit 500 bin liraya kadar yükseltildi. İş yeri ve taşıt edindirme kredilerinde ise 1 buçuk milyon liraya kadar finansmana erişilebiliyor.

Deprem bölgesi esnafına kolaylık

6 şubat depremlerinden sonra da esnaf sanatkarlar unutulmadı. Esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme olanağı getirildi. İkinci 6 ay için de uzatma imkanı sağlandı.

Esnafın kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçlarının faizleri silindi.

Deprem bölgesindeki 20 bin 498 esnaf ve sanatkara 5 milyar lirayı aşan 'faiz indirimli kredi' verildi.