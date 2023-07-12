Esnaf Dijitalleşiyor: 185 esnaf odası sosyal medya eğitimi aldı

Dijital dünyaya esnaf da katılıyor. Dijitalleşen iş hayatında esnafın görünürlüğünü artırmak için Ticaret Bakanlığı ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği himayesinde "Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi" kapsamında eğitimler düzenlendi.

Proje ile, geleneksel yöntemle ticaret yapan esnafın dijital platformlardaki çalışma süreci gündeme alındı. Esnafın kendi sosyal medya içeriğini üretmesi, reklam vermesi ve ticareti dijital mecralarda sürdürmesi için eğitimler verildi.

295 bin üye katıldı

Eğitimlere 185 esnaf odasından 295 bin üye katıldı. Esnaf odaları arasında Servisçiler, Kadın ve Erkek Berberler ve Kuaförler, Kadın ve Erkek Terziciler, Oto Galericiler, Çiçekçiler, Fırıncılar, Otobüsçüler, Taksiciler ve Kantinler Esnaf Odaları yer aldı.

"Akıllı bir telefon ile dünyaya açılmak mümkün"

1967 yılında kurulan, İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası Başkanı Gülay Şele, projenin asıl hedefinin geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijitale de adım atmak olduğunu belirtti.

"Odamıza bağlı üyelerimizin çoğunluğu geleneksel usulle işlerini yürütmektedir. Projemizin ana mihengi dijitalleşmek. Geleneksel yöntemler ile satış politikalarını yürüten esnaf ve sanatkarımızın dijitalleşme sürecini salgın sürecinde İçişleri Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz projemizde başlattık

Gülay Şele, pandemiyle birlikte hızlanan dijitalleşme çağına esnafın da dahil olmasının önemine vurgu yaptı.

"Artık her kişi kendi kişisel medyasında ya da kendi dükkanında insanlara hizmet verebilmektedir. Hizmet için ne büyük plazalara ne büyük ofislere, ne devasa vitrinli dükkanlara ihtiyaç var. İnterneti olan akıllı bir telefon ile dünyaya açılmak mümkün artık."

3 ay süren eğitimlerde ürün fotoğraf çekiminden, pazar alanlarına ürün yerleştirmeye, metin oluşturulmasından sosyal medyada reklam vermeye birçok konu ele alındı. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen eğitimler yüz yüze ve online olarak verildi.