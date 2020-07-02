Celalettin Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle düşüş yaşanan Eskişehir ihracatının haziran ayı itibarıyla toparlanma sinyalleri verdiğini vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı verilere göre, Eskişehir'den dış satımın haziranda bir önceki aya göre yüzde 46 artarak 69,5 milyon dolar olduğunu aktaran Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Yükselişin temmuz ayı itibarıyla artarak devam etmesini bekliyoruz. ESO üyelerini ihracat noktasında destekleyecek çalışmalar yapacağız. Önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve devletimizin desteklerinin de etkisiyle toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Bu noktada üyelerimizin ihracatını destekleyici yeni proje çalışmalarının devam ettiğini söylemek isterim."

Celalettin Kesikbaş, dış satımı artırmaya yönelik projeleri hakkında ilerleyen günlerde oda üyelerini bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.