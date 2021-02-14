Salgın döneminde bunalanlar stres atmak için yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Ucuz tatil için erken rezervasyon önemli. Ama planlanan tatilin kabusa dönmemesi için dikkat edilmesi gerekenler var. Huzurlu bir tatilin yolu, güvenli turizm acentelerini tercih etmekten geçiyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine kayıtlı 12 bine yakın şirket bulunuyor. Ancak çok sayıda "merdiven altı" diye tabir edilen ve hiçbir resmi kaydı bulunmayan sahte acenteler de var.

Bu kişiler tatil paketlerini piyasanın altında fiyatlarla satıyor. Müşteriye önce cazip geliyor ama tatil için yola çıkanlar geç de olsa dolandırıldıklarını anlıyor.

Acentaların denetlemesi TÜRSAB üzerinden

Rezervasyon yaptırmadan önce tatil paketini satan kurumun resmi kaydı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, "Bir şirketin seyahat acentacılığı faaliyeti yürütebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından A grubu seyahat belgesi alması gerekiyor. Bu belgeyi TÜRSAB takip ediyor, acentaların çalışmasını, denetlemesini TÜRSAB üzerinden yapıyor" bilgisini verdi.

Ödemeler kişi hesabına değil, şirket hesabına yapılmalı

Satın alınan hizmetle ilgili evrakların incelenmesi ve birer kopyanın mutlaka alınması da gerekiyor. Ödemeler ise kişi hesabına değil mutlaka şirket hesabına yapılmalı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Kuk, ödemeleri yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı:

"Ödemeleri yaparken mutlaka satın aldıkları firma üzerine yaptığını eğer banka üzerinden yapıyorsa, nakit ödüyorsa o satın aldığı firmanın tahsilat makbuzunu istemeniz gerekiyor ki ödeme yaptığına dair ödemeyi ibraz edebilmeli."

Uzmanlar, tüketicilerin tatil sağlık sigortası yaptırmasının da önemli olduğunu vurguluyor.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Kadir Kurucan

Kurgu: Öznur Kaya