EPDK'den 6 akaryakıt istasyonuna 1,5 milyon lira ceza

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması, otomasyon sisteminin çalışmaması ve sistemin çalışmamasına rağmen satış yapılması, gaz yağı tankının sisteme bağlanmaması, kontrol görevinin gerektiği gibi yerine getirilmemesi, mevcut olumsuzlukların zamanında tespit edilip EPDK'ye bildirilmemesi ve dağıtıcısı dışında akaryakıt satın alınması gibi nedenlerle 6 akaryakıt istasyonuna toplam 1 milyon 465 bin 288 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 6 akaryakıt istasyonundan da yazılı savunma isterken, 1 şirket hakkında yürütülen soruşturmayı da sonlandırdı.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve N.V. Turkse Perenco'nun Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde müştereken sahip olduğu bir petrol işletme ruhsatının süresinin, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 10 yıl uzatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA