Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
EPDK İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) üç yeni atama yapıldı. Kurulun İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, EPDK İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli getirildi. Kurul üyeliklerine, İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç atandı.
Etiketler: EPDK Resmi Gazete
Son Haberler
- 10:29
- 10:14
- 10:16
- 10:10
- 10:05
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan ile Irak elektrik anlaşmasını hayata geçiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz