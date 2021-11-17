Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek vermeyi sürdürüyor.

Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek. Projelerini sunmak isteyen engelli bireyler www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda başvurularını 3 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler ise projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne iletebilecek.

Engellierin girişimciliğine destek

2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri desteklemeye devam eden İŞKUR, bu kapsamda şu ana kadar 3 bin 198 engelli ve 2 bin 315 eski hükümlü vatandaşa 229 milyon TL’yi aşan hibe desteği sağladı.

Daha önce elden veya posta yoluyla alınan Engelli Hibe Desteği başvuruları engelli vatandaşların evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşındı. Böylece daha fazla engelli bireyin girişimciliğine destek olunması hedefleniyor.