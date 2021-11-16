Vatandaşların çalışma hayatına ilişkin soruları yanıtlayan ve istihdama katkı sağlayan ALO 170, büyük ilgi görüyor.

Her gün ortalama 70 bin civarında çağrı aldıklarını ifade eden SGK Hizmet Sunumu Bilgilendirme Daire Başkanı Selim Budak, "2020 yılında aldığımız çağrı 23 milyon 300 bin civarında. Kurulduğumuz günden bu yana 140 milyon çağrı aldık." dedi.

Merkez, çalışma hayatındaki pek çok noktada hizmet veriyor.

2010 yılında yüzde 50 engelli istihdamı ile Karaman'da hizmete başlayan merkez, 1587 çalışanla göreve devam ediyor.

Merkezde, '0850 222 7 170' numarası üzerinden işitme engellilerle de görüntülü görüşülüyor.

ALO 170 Çağrı Merkezi, yalnızca Türkçe değil, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde de hizmet veriyor. 7-24 çalışan çağrı merkezine dünyanın dört bir yanından ulaşılabiliyor.

Çağrı merkezini arayanların yüzde 95'i 3,5 dakikada sorularının yanıtlarını bulabiliyor.

Haber: Göksu Kandemir