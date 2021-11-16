Nord Stream 2 AG’den yapılan açıklamada, Almanya’nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur-BNetzA'nın Kuzey Akım 2’nin ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya alma kararı değerlendirildi.

Söz konusu karar neticesinde Nord Stream 2 AG’nin ruhsatlandırma sürecinin tekrar başlaması için gerekli adımları atacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Şirketimiz, mevzuatlara uyum sağlamak amacıyla Almanya’da bir alt şirket kuracak. İlgili prosedürün ayrıntılarına, zamanlamasına veya boru hattının işletmeye alınma takvimi üzerindeki etkisi hakkında ise yorum yapmıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Bundesnetzagentur-BNetzA, bugün yaptığı açıklamada Kuzey Akım 2’nin işletilmesine ilişkin bir ruhsatın, başvuruyu yapan operatör şirketin Alman yasalarına uygun bulunması halinde dikkate alınacağını ve bu nedenle süreci geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.