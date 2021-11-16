Pazar günü, Bulgaristan cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlemek için seçim yapıldı.

Bulgaristan'ın ilk Türk cumhurbaşkanı adayı olan Mustafa Karadayı, oyların yüzde 13'ünü alıp, üçüncü sırada yer aldı.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise milletvekilliği seçimlerinde oyların yüzde 11,4'ünü aldı.

İlk kez bir Türk aday oldu

Bulgaristan'da ilk kez bir Türk'ün cumhurbaşkanlığına aday olması nedeniyle Bulgaristan ve Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar seçimlere yoğun ilgi gösterdi.



Türkiye'de kurulan 126 sandıkta soydaşlar oylarını kullandı.

Bulgaristan'da pazar günü yapılan seçimlerde 92 bin 10 çifte vatandaş sandık başına giderek oy kullandı. 11 Temmuz'da yapılan seçimlerde ise 28 bin 838 çifte vatandaş oy kullanmıştı.

Hak ve Özgürlükler Hareketi 36 milletvekili çıkardı



HÖH Trakya Temsilcisi ve Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, seçimlerde HÖH'un 36 milletvekili çıkardığını belirterek, bir önceki seçimlere göre milletvekili sayısını 7 artırdıklarını söyledi.





Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara teşekkür etti

Çetin seçimlere Türkiye'den yoğun bir katılım olduğunu söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan çifte vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu defa gerçekten çok duyarlıydılar. Sandığa sahip çıktılar. Demokratik haklarını kullanarak burada yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza destek vermek üzere ciddi bir katılım sağladılar.



Bu bize bir enerji verdi ve herkesi sandığa taşıdı. Yani özellikle Türkiye'de yaşayan soydaşlarımız. Cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü sırada neticelendi. Bu bizim için büyük bir gurur. Bir Türk olarak üçüncü sırada yer almak özellikle Bulgaristan'da, iyi bir netice"