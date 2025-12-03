Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.12.2025 12:46

Engelli istihdamına 9 ayda 3,9 milyar lira teşvik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yıl ocak-eylül döneminde engelli istihdamı için işverenlere toplam 3 milyar 924 milyon 101 bin 265 lira sigorta prim teşviki sağlandığını açıkladı.

Engelli istihdamına 9 ayda 3,9 milyar lira teşvik

SGK 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara yönelik hizmetlere ilişkin paylaşım yaptı.

NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "2025 Eylül ayında istihdam edilen 110 bin 833 engelli vatandaşımız için 50 bin 98 iş yeri teşvikten faydalandırıldı. 2025 Ocak-Eylül döneminde engelli istihdamı için işverenlere toplam 3 milyar 924 milyon 101 bin 265 lira tutarında sigorta prim teşviki sağladık. 2025 Ocak-Ekim döneminde, en az yüzde 60 çalışma gücü kaybı olan 1222 malul erkek yetime muhtaçlık durumunda yaş şartı aranmaksızın yetim aylığı bağladık" ifadelerine yer verildi.

Engelli vatandaşların tedavisinde ihtiyaç duyulan muayene, ilaç, tıbbi malzeme bedellerinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılandığı belirtilen paylaşımda, yüzde 40 ve üzerinde engelli vatandaşların tek hekim raporuyla diş tedavisi alabilmelerinin sağlandığı kaydedildi.

Engelli ve özel gereksinimi olan hastaların genel anestezi veya sedoaneljezi altında verilen diş tedavilerine destek olunduğu aktarılan paylaşımda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama bedelleri ile işitme engeli olanlara işitme cihazı ve tıbbi zorunluluk halinde biyonik kulak (koklear implant) bedelinin SUT kapsamında karşılandığı ifade edildi.

ETİKETLER
SGK İstihdam Engelliler
Sıradaki Haber
Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:55
'2026 Sıfır Atık Yarışması' başvuruları başladı
12:49
Türkiye'nin milli hava platformları Afrika'da kanatlanıyor
12:42
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
12:40
Hava kirliliğiyle mücadele eden Delhi'de 3 yılda 200 binden fazla solunum yolu enfeksiyonu görüldü
12:40
Makas manevrası kaza getirdi: Otomobil işte böyle devrildi
12:11
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze kentinde konutları yıktı, Han Yunus'u topçu atışıyla bombaladı
"Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
"Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
FOTO FOKUS
Makas manevrası kaza getirdi: Otomobil işte böyle devrildi
Makas manevrası kaza getirdi: Otomobil işte böyle devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ