Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Enflasyon Raporu yarın açıklanacak
[Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla yarın basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.]
Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla yarın basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30'da basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecek.
Toplantı bankanın internet sitesinde, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
"Enflasyon Raporu 2020-IV" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Etiketler: Enflasyon Merkez Bankası Naci Ağbal
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