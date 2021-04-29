Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 08:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enflasyon Raporu bugün açıklanacak
[Fotoğraf: AA]
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla bugün basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecek.
Saat 10.30'da başlayacak toplantı, bankanın internet sitesinden, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
"Enflasyon Raporu 2021-I" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 11,5 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Etiketler: Enflasyon Merkez Bankası
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