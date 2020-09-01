Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 11,76, aylık yüzde 0,58 artmıştı.

Piyasaların gözü bu hafta ağustos ayı enflasyon rakamlarında olacak. TÜİK enflasyon rakamlarını perşembe günü açıklayacak. Yarın ise ağustos ayı dış ticaret verileri netleşecek.

İmalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinde ağustos rakamı, bugün belli olacak. Büyümenin öncü göstergelerinden olan endekste bu ay yükseliş bekleniyor. Endeks, son aylarda güçlü bir toparlanma ivmesine girdi, temmuz ayında 56,9 puana çıktı.

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı dış ticaret verilerini 2 Eylül Çarşamba günü açıklayacak. Temmuz'da ihracat bir önceki aya göre yüzde 11,51 arttı. 15 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti.