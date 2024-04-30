Enerji ithalatı faturası martta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mart ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 911 milyon 723 bin dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 499 milyon 214 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Mart 2023'te bu rakam 5 milyar 844 milyon 941 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,9 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 6,1 artarak 2 milyon 682 bin 232 tona çıktı.