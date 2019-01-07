Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı turunçgil ihracatı rakamlarını değerlendirdi.

Kaçmaz'ın açıklamarına göre, turunçgilde 2 milyon 22 bin 87 tonluk ihracat karşılığında 893 milyon dolar elde edildi. Geçen yıl 194 bin 660 ton greyfurt, 634 bin 897 ton limon, 448 bin 59 ton portakal ve 744 bin 418 ton mandalina ihracatı yapıldı.

Geçen yıl bir önceki yıla oranla ihracatta miktarda ortalama yüzde 21'lik artış yaşandı.

Rusya ilk sırada

İhracat yapılan ilk 5 ülke arasında Rusya Federasyonu 584 bin tonla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi Irak, Ukrayna, Romanya takip etti. En çok ihracat artışı görülen ülkeler arasında ise yüzde 140 ile Macaristan ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasıyla yüzde 76 ile Bulgaristan, yüzde 71 ile Polonya, yüzde 67 ile İtalya ve yüzde 66 ile Çekya takip etti.

AB ülkelerine yapılan turunçgil ihracatındaki artışın sektörde memnuniyetle karşılandığını belirten Kaçmaz, "Bu tablo turunçgil üretici ve ihracatçısının dünya standartlarında üretim yaptığının en somut göstergesidir." dedi.

Kaçmaz, turunçgil sektörünün ekonomiye net döviz girdisi sağladığını, yarattığı istihdamla sosyal hayata pozitif yönde katkısı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA