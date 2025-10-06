Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yönetmelik değişikliği ile fahiş artışların önüne geçildi

Bakanlık tarafından mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklandı. Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alındı. ⁠Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilir.

Fahiş fiyat artışı tespit edilen 1416 kişiye 172 milyon ceza

Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizlerle 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edildi. Toplam 256 kişi hakkında 34,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bugüne kadar taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle 1416 kişi hakkında işlem yapılarak toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulandı.



