Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 06.10.2025 08:53

Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza

Emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla 1416 kişiye 172 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yönetmelik değişikliği ile fahiş artışların önüne geçildi

Bakanlık tarafından mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklandı. Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alındı. ⁠Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilir.

Fahiş fiyat artışı tespit edilen 1416 kişiye 172 milyon ceza

Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizlerle 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edildi. Toplam 256 kişi hakkında 34,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bugüne kadar taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle 1416 kişi hakkında işlem yapılarak toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulandı.

 

 


 

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Emlak
Sıradaki Haber
Otomotiv endüstrisinin ihracatı 3,6 milyar doları aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:08
MİT Başkanı Kalın'ın "Heidegger'in Kulübesine Yolculuk" isimli yeni kitabı çıktı
10:01
Borsa yeni haftaya 10.884,87 puandan başladı
10:00
Brent petrolün varili 65,08 dolardan işlem görüyor
09:59
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a çıktı
09:39
Altının gramı 5 bin 262 liradan işlem görüyor
09:28
Bine yakın dağcı kar fırtınası nedeniyle Everest'te mahsur kaldı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ